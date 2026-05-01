안재현, 13살 반려묘 건강검진에 불안 "위험 신호 느껴져" ('나혼산')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 안재현이 13살 반려묘 '안주'의 건강을 걱정하며 노심초사하는 모습을 보인다.

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오늘(1일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에는 안재현이 출연한다.

안재현은 "1년에 한 번씩 '안주'의 건강검진을 받고 있다"라며, 어느덧 사람 나이로 60~70대가 된 13살 안주를 위해 건강검진 풀코스를 예약했다고 밝힌다. 이어 그는 "처음 만났을 때부터 눈에 밟히던 부분들이 있었다"라며 '안주'를 향한 걱정스러운 마음을 내비친다.

진료실에서 '안주'가 건강검진을 받는 동안, 홀로 대기실에서 기다리던 안재현은 자리에 앉지 못하고 서성이는 모습을 보인다. 꾸준히 건강검진을 통해 '안주'의 컨디션을 관찰해 왔음에도 그는 "오만 가지 생각이 다 들더라"라며 쉽사리 마음을 놓지 못한다.

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안재현은 진료실에서 들려오는 '안주'의 울음소리에 "나이가 나이인 만큼 위험 신호처럼 느껴졌다"라고 전전긍긍한다. 약 2년 전부터 간식을 줄이며 다이어트까지 했던 '안주'의 건강 상태는 어떨지 관심이 쏠린다.

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한편 '나 혼자 산다'는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com