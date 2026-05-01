'환희, '불효자' 비판 속...74세 母 '장수 사진'에 결국 오열 "왜 갑자기" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 환희가 어머니와의 여행 준비 과정에서 예상치 못한 상황을 마주하며 눈물을 보였다.

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오는 2일 방송되는 KBS 2TV 예능 '살림하는 남자들 시즌2' 예고편이 공개된 가운데, 환희와 어머니의 이야기가 시청자들의 이목을 집중시키고 있다.

이날 방송에서 환희는 어머니와 한층 가까워진 모습을 보인다. 그는 지난 방송을 떠올리며 "'제주도도 한 번 못 가봤다'는 이야기가 나가서 그 얘기로 얼마나 욕을 먹는 줄 아냐"며 '불효자'라는 시선에 대한 속내를 털어놓으며 울컥한 모습을 보였다.

이에 환희는 어머니와 함께 외국 여행을 떠나기 위해 준비에 나섰고, 모자(母子) 여행을 위한 여권 사진을 찍기 위해 사진관을 찾았다.

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두 사람은 기왕 사진관에 방문한 김에 나란히 서서 커플 사진도 촬영하며 쑥스러우면서도 따뜻한 시간을 보냈다.

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그러나 분위기가 무르익던 순간, 어머니는 사진관 사장에게 조심스럽게 '장수 사진'을 요청했다.

무병장수를 기원하며 미리 영정 사진을 찍는 이른바 '장수 사진'을 언급한 것. 이에 환희는 예상치 못한 상황에 결국 눈시울을 붉혔다.

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특히 어머니는 "이제 사는 날보다 가는 날이 더 가깝다"고 담담하게 말했고, 이를 들은 환희는 "갑자기…"라며 말을 잇지 못하고 눈물을 보였다.

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한 번도 상상하지 못했던 순간에 마주한 현실 앞에서 깊은 감정을 드러낸 것.

어머니와의 여행을 준비하며 더욱 깊어진 모자의 이야기가 어떤 울림을 전할지 관심이 모아지고 있다.

shyun@sportschosun.com