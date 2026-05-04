"미안하다고 해!" 전진, ♥류이서에 '버럭' 투정…알고 보니 신혼여행 트라우마

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[스포츠조선 김수현기자] 올해 결혼 7년 차를 맞은 가수 전진과 승무원 출신 류이서 부부가 여전한 '현실 부부 케미'를 드러냈다.

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최근 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 "결혼 7년 차, 연예계 대표 잉꼬부부 전진♥류이서도 부부싸움을 할까요?"라는 영상이 공개됐다.

이날 류이서는 남편 전진이 미술관 방문을 제안하자 "전시관 많이 가봤나 보다. 미술관은 싫어하는데"라며 슬쩍 물었다.

이에 전진은 "미술관을 왜 싫어하냐. 미술을 몰라도 미술관을 싫어하진 않는다"라면서 "신혼여행 갔을 때 내가 시차 적응이 안 돼서 미술관에서 너무 뒤쳐져서 걸어오고 그러지 않았냐. 빨리 미안하다고 해라"라며 투덜거렸다.

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류이서는 곧바로 "미안해"라고 사과했고, 아내의 사과를 받은 전진은 "오케이"라며 흐뭇하게 반응했다.

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그러나 류이서는 이내 "그런데! 3년 전 1월 27일 오후 3시경, '나는 미술을 좋아하지도 않는데 뭐가 뭔지도 모르는데!' 하지 않았냐"며 과거 전진의 발언을 흉내 내 웃음을 자아냈다.

전진은 "내가 그렇게 짱구처럼 그랬다고?"라며 당황하면서도 류이서의 성대모사에 웃음을 터뜨렸다.

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류이서는 "근데 귀엽다. 이제 보니까 귀엽다"며 남편의 귀여운 투정을 회상하며 애정을 드러냈다.

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한편 전진은 지난 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다.

이후 두 사람은 신혼 생활을 이어오던 중 '세상에 둘뿐인 잉꼬부부 전진♥류이서가 마흔셋에 임신 준비를 시작한 이유' 영상을 통해 2세 계획을 공개했다. 류이서는 산부인과를 찾아 정밀 검사를 받았으며, 현재 임신을 위해 시험관 시술에 돌입한 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com