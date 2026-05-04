"좋게 보내달라" ‘이숙캠 하차' 진태현, 이동건 투입 앞두고 직접 밝힌 속내

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 진태현이 JTBC 예능 '이혼숙려캠프' 하차 이후 쏟아진 반응에 대해 직접 입장을 밝혔다.

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진태현은 3일 자신의 SNS를 통해 하차 기사 이후 이어진 관심에 대한 심경을 전했다. 그는 "여러 포털과 커뮤니티에서 보내준 응원이 큰 위로가 됐다"며 고마움을 드러냈다.

이어 "직접 다 보지는 못했지만 지인들을 통해 댓글과 반응을 접했다"며 "감사하지만 개인적인 일로 관심을 받는 것이 부끄럽기도 하다"고 털어놨다.

그는 이번 일을 두고 "요즘은 진정성이 중요한 시대인 것 같다"며 "아내와 진실하게 살아온 것에 대한 보람을 느낀다"고 전했다. 또 "섭섭하거나 속상한 감정은 없다"고 덧붙였다.

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진태현은 방송 하차 경험에 대해서도 언급했다. 그는 "25년 전 공채 배우로 시작해 다양한 작품을 거쳐왔고, 그 과정에서 여러 하차를 겪었다"며 담담한 태도를 보였다.

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다만 현재 상황에 대한 부담도 솔직하게 밝혔다. "마지막 녹화를 마쳤지만 방송 분량이 2달 이상 남아 있어, 하차한 상태에서 계속 등장하는 상황이 됐다"며 "팬들과 가족에게 어떻게 설명해야 할지 고민이 많았다"고 말했다.

끝으로 그는 "모든 것은 제 부족함 때문"이라며 "미움이나 비난보다는 좋게 보내주셨으면 한다"고 당부했다.

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한편 진태현은 '이혼숙려캠프'에서 남편 측 가사조사관으로 출연해 진정성 있는 조언으로 호평을 받았다. 그의 후임으로는 배우 이동건이 투입돼 오는 7월부터 프로그램에 합류할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com