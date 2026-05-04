"항암으로 누워있던 작년엔…" 박미선, 투병 끝 기적의 근황 "살아있어 감사"

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[스포츠조선 김수현기자] 유방암 투병을 이겨낸 개그우먼 박미선이 건강을 되찾은 근황을 전하며 깊은 감동을 안겼다.

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4일 박미선은 자신의 SNS를 통해 "오늘 모처럼 산에 다녀왔다"며 환한 미소가 담긴 영상을 공개했다.

그는 "숨이 턱에 차서 너무 힘들었지만, 작년 이맘때 항암 치료로 집에서 꼼짝 못 하고 누워 있던 때를 생각하면 한 걸음 한 걸음이 정말 감사하다"며 회복된 건강에 대한 소회를 전했다.

이어 "바람에 나뭇잎이 살랑거리고, 흙냄새와 풀냄새, 오래된 낙엽 냄새가 기분을 좋게 해준다. 이름 모를 산새들이 지저귀고, 크고 오래된 바위에 앉아 먹은 참외가 아주 달콤하다"며 일상의 소소한 행복을 전했다.

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또 "살아 있어서, 건강해져서 감사하다. 모든 것이 은혜다. 여러분도 행복하세요"라며 응원해 준 이들에게 따뜻한 인사를 남겼다.

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이에 오랜 친구인 가수 양희은은 "예쁘다.. 박미선!"이라는 댓글로 응원을 보내며 훈훈함을 더했다.

앞서 박미선은 건강 악화로 활동을 중단한 뒤 유방암 초기 진단 사실이 알려지며 많은 응원을 받았다.

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이후 약 1년간 치료에 전념한 그는 방송에 복귀했으며, 지난해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "치료가 길었고 폐렴까지 겹쳤다. 현재는 약물 치료 중"이라고 밝힌 바 있다.

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당시 그는 "유방암은 완쾌라는 표현을 쓰기 어렵지만, 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"며 담담한 심경을 전하기도 했다.

한편 박미선은 투병 이후 약 1년 6개월 만에 방송에 복귀한다. 그는 남편 이봉원과 함께 MBN 새 가족 관찰 예능 프로그램 '남의 집 귀한 가족'에 출연할 예정이며, 프로그램은 오는 6월 첫 방송된다.

shyun@sportschosun.com