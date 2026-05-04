'솔로지옥4' 국동호 "현직변호사 A씨 학폭주장 어떠한 관련도 없어, 로펌 홍보 유감"

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[스포츠조선 백지은 기자] 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학폭 의혹을 전면 부인했다.

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국동호는 4일 자신의 계정에 "허위사실을 바로잡고자 말씀드린다"며 장문의 입장문을 게재했다.

국동호는 "특정 개인이 현재 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니며 저는 해당 사건들과 어떠한 관련도 없음을 명확히 밝힌다. 사실과 다른 내용으로 저와 제 주변 사람들에게 심각한 피해가 발생하고 있다"고 밝혔다.

그는 "제 3자에 의한 '배드민턴 채로 머리 가격, 압정을 의자에 깔아놓기, 사물함에 본드를 칠한 행동'에 가담 및 방조한 적이 없다. 중학생 때 C씨와 교제한 사실이 없다"고 전했다.

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또 '고백 공격', '회계사 업무를 그만두고 인플루언서로 전향'과 같은 주장도 모두 사실이 아니라며 "일방적으로 주장하시는 바가 제가 과거에 한 행동들이라면 인정하고 사죄드리는 게 맞으나 사실확인이 되지 않는 일방적 주장들을 열거하면서 그 주장의 끝은 일관되게 로펌 홍보로 맺어지는 것에 대해 특히 유감이다. 사실에 근거하지 않은 이야기로 음해하는 것에 대한 사과를 요청드리며 추후 사실과 다른 내용의 확산을 자제해 주시길 요청드린다"고 강조했다.

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앞서 현직 변호사 A씨는 학창시절 국동호의 여자친구가 친구들을 시켜 배드민턴 채로 머리를 폭행하고 의자에 압정을 깔아놓고 자신의 사물함 자물쇠에 강력본드를 바르는 등 괴롭힘을 가했고, 일진이었던 국동호가 이러한 사실을 알고 방조하는 한편 거절을 못할 것을 알고 많은 이들이 보는 앞에서 일부러 고백을 하는 등 학폭 가해를 했다고 폭로했다. 또 국동호의 소속사에서는 A씨와 일면식이 없다는 전화를 했고, 국동호가 '솔로지옥'에 나오는 것을 보며 괴로운 시간을 보냈다고 주장했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com