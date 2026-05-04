국동호 '학폭 부인'에...폭로 변호사, 일진 여친 사진까지 공개 "이 사람 기억 안 나냐"

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[스포츠조선 김수현기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 국동호가 학교폭력 가담 의혹에 대해 전면 부인한 가운데, 폭로자가 추가로 전 여자친구로 추정되는 인물의 사진까지 공개하며 공방이 격화되고 있다.

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3일 현직 변호사 A씨는 온라인을 통해 "지독하게 힘들었다"며 학창시절 일진 무리에게 괴롭힘을 당했던 경험을 폭로했다.

A씨는 해당 무리 중 괴롭힘을 주도한 인물 B씨의 남자친구가 현재 '솔로지옥4' 출연자라고 주장했다.

이 과정에서 A씨는 국동호의 실명을 직접 언급하며, 그가 당시 B씨의 남자친구였고 괴롭힘을 방관하거나 함께 가담했다고 주장했다.

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A씨는 학창시절 배드민턴 채로 머리를 맞거나, 의자에 압정을 깔아두는 행위, 사물함에 강력본드를 바르는 등 극심한 괴롭힘이 있었으며, B씨와 국동호가 이를 즐기는 듯한 태도를 보였다고도 주장했다.

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이에 대해 국동호 측은 "특정 개인의 일방적인 주장으로 사실과 전혀 다르다"며 해당 의혹을 전면 부인했다.

또한 배드민턴 채 폭행, 압정 설치, 본드 사건 등에 가담하거나 방조한 적이 없다고 강조했다.

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더불어 국동호는 문제의 여성 B씨와의 교제 사실 자체도 부인하며 "그런 인물이 존재하는지도 의문"이라고 밝혔다. 그는 "상대는 기억하지 못할 것이라는 전제를 두고 주장을 구성하고 있다"며 "일방적 폭로가 로펌 홍보로 이어지는 점은 유감"이라고 덧붙였다.

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이에 폭로자 A씨는 즉각 반박에 나섰다. 그는 "가해자가 피해자를 기억하지 못하는 건 당연하다"며 "피해자만 평생 고통을 안고 산다"고 주장했다.

또한 '로펌 홍보 의혹'에 대해서는 "오히려 공론화 이후 로펌 업무가 마비될 정도로 손해를 보고 있다"고 반박했다.

이어 A씨는 B씨의 존재 자체를 부인한 국동호 측 주장에 대해 "사진을 공개하겠다"며 실제 인물 사진을 게시했다.

A씨는 "이 사람이 정말 기억 안 나냐. 당신의 전 여자친구이자 당시 일진 무리의 중심이었다"며 "그만 인정하고 사과하라"고 강하게 요구했다.

shyun@sportschosun.com