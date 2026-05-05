[공식] "전지현→구교환·지창욱"…'군체', 무대인사 특급 팬서비스 예고

영화 '군체' 제작보고회가 6일 오전 서울 용산CGV에서 열렸다. 고수, 김신록, 신현빈, 전지현, 구교환, 지창욱이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '군체'가 개봉일과 개봉주 토요일 무대인사 진행을 확정했다.

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연상호 감독을 비롯해 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록까지 '군체'의 주역들이 개봉일과 개봉주 토요일 무대인사에 총출동해 작품에 대한 뜨거운 성원에 화답할 예정이다.

사진 제공=㈜쇼박스

사진 제공=㈜쇼박스

개봉일인 5월 21일에는 CGV 용산아이파크몰을 방문해 개봉 당일부터 극장을 찾은 관객들에게 진심 어린 팬서비스를 펼칠 계획이다. 5월 23일에는 메가박스 코엑스와 롯데시네마 월드타워를 차례로 방문해 팀 '군체'만의 케미스트리로 관객들과 특별한 시간을 이어갈 예정이다. '군체' 무대인사에 관한 자세한 사항은 각 극장 모바일 앱 및 홈페이지, 쇼박스 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com