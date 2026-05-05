[공식]코르티스, 신보 발매 첫날 밀리언셀러…전작 대비 5배 상승

사진제공=빅히트뮤직

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹코르티스가 신보 공개와 동시에 성과를 갈아치우며 상승 흐름을 확실히 증명했다.

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5일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린'은 발매 첫날인 4일 총 119만6961장의 판매량을 기록했다.

발매 당일 밀리언셀러에 직행하며 4일 자 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 또한 5일 오전 8시 기준 미국, 일본, 독일, 튀르키예, 베트남 등 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에도 진입했다.

데뷔 앨범이 누적 100만 장을 넘기기까지 약 3개월이 걸렸던 점과 비교하면, 상승 속도는 확연히 빨라진 셈이다. 이번 앨범의 첫날 판매량은 미니 1집(24만7295장) 대비 약 5배 수준이다.

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특히 전작 초동(43만6367장, 앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량)을 하루 만에 세 배 가까이 넘어섰다. 유통사 와이지플러스와 유니버설 레코드에 따르면, 지난 4월 30일 기준 미니 2집 선주문량은 239만7188장으로 집계됐다. 전작에 이어 2연속 더블 밀리언셀러 달성 가능성도 점쳐진다.

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코르티스는 4일 오후 6시 앨범 발매와 동시에 수록곡 '티엔티' 뮤직비디오를 공개했다. 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 올라온 해당 영상은 5일 오전 9시 기준 덴마크, 아랍에미리트, 영국, 인도네시아, 호주 등 21개 국가 및 지역 인기 급상승 음악 차트에 이름을 올리며 글로벌 반응을 이끌었다.

앞서 선공개된 타이틀곡 '레드레드' 역시 음원 차트에서 존재감을 키우고 있다. 이 곡은 5일 0시 멜론 '톱 100' 8위에 오르며 팀 자체 최고 순위를 기록했다. 일간 차트에서는 하루 만에 16계단 상승한 26위(3일 자)를 기록했다. 스포티파이 한국 '데일리 톱 송', 애플뮤직 한국 '오늘의 톱 100'에서도 모두 1위를 유지 중이다.

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또 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에서는 3일 자 기준 81위에 올라 12일 연속 차트인에 성공했다.

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'그린그린'은 팀이 경계하는 지점을 지우고 지향하는 방향을 담아낸 음반이다. .이번 앨범 역시 멤버 전원이 곡 작업, 영상, 안무 등 제작 전반에 공동 창작자로 이름을 올렸다.

코르티스는 지난 4일 서울 성동구 에스팩토리 D에서 '그린그린 릴리즈 파티'를 열고 수록곡 전곡 무대를 공개했다. 해당 공연은 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 약 200개 국가 및 지역 팬들과 실시간으로 공유됐다. 이어 5일에는 오후 1시 문화방송 FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 출연하고, 오후 9시에는 '티엔티' 퍼포먼스 필름을 공개할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com