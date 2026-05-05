어린이날 또 터졌다…아이유, 1억 기부에 누적 금액보니 '충격'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 아이유가 어린이날을 맞아 1억 원을 기부하며 또 한 번 따뜻한 선행을 이어갔다.

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소속사 EDAM엔터테인먼트는 5일 "아이유가 어린이날을 맞아 '아이유애나'(아이유+유애나) 이름으로 총 1억 원을 기부했다"고 공식 발표했다.

이번 기부는 아동·청소년을 위한 실질적인 지원에 사용될 예정이다.

이번에 전달된 기부금은 '한국아동복지협회'와 '사단법인 전국지역아동센터협의회'에 각각 5천만 원씩 나뉘어 전달됐다.

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해당 기부금은 아동복지시설에 거주하는 보호아동들을 위한 물품 및 의료비 지원에 활용되며, 지역아동센터 아동들이 생일을 맞았을 때 선물 제공과 문화 체험 지원 등 다양한 형태로 쓰일 계획이다.

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아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 의미 있는 날마다 팬덤 '아이유애나' 이름으로 꾸준한 기부를 이어오며 '선한 영향력'의 대표 아이콘으로 자리 잡았다.

특히 지난해 연말에도 2억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했고, 같은 해 3월에는 경상권 대형 산불 피해 지원 및 소방관 처우 개선을 위해 2억 원을 전달한 바 있다.

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또한 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억 5천만 원을 기부했으며, 생일과 데뷔 기념일에도 취약 계층을 위해 각각 2억 원씩 기부하는 등 꾸준한 선행을 이어왔다. 이번 1억 원 기부 역시 이러한 지속적인 나눔 활동의 연장선으로 의미를 더한다.

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한편 아이유는 현재 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 성희주 역으로 출연하며 배우로서도 활발한 활동을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com