신작 서브컬처 RPG '메이크 드라마: MAD', 사전예약 시작

Advertisement

Advertisement

Advertisement

위메이드맥스가 서브컬처 시장을 겨냥한 또 하나의 신작을 시장에 선보인다. 차별점은 '캐릭터 몰입감'이라 할 수 있다.

위메이드맥스는 자회사 위메이드커넥트가 서비스하고 플러피덕이 개발한 모바일 서브컬처 RPG 메이크 드라마: MAD의 사전예약을 시작했다고 4일 밝혔다.

이 작품은 미소녀 캐릭터 수집과 육성을 중심으로 한 전형적인 서브컬처 RPG의 구조 위에 연출과 감성을 더한 것이 특징으로, '스노우볼'로 유명한 일러스트레이터가 크리에이티브 디렉터로 참여해 캐릭터 디자인과 세계관의 시각적 정체성을 구축했다.

Advertisement

게임의 축은 스토리와 전투다. 이용자의 선택에 따라 흐름이 달라지는 실시간 전투 시스템을 채택했고, 라이브 일러스트 기반 애니메이션 연출로 캐릭터의 생동감을 끌어올렸다. 여기에 터치 반응과 교감 시스템을 더해 '보는 게임'에서 '관계 맺는 게임'으로 확장하려는 시도라고 회사측은 전했다.

Advertisement

사전예약은 구글플레이와 원스토어 등 주요 앱 마켓에서 진행된다. 참여자에게는 정식 출시 이후 사용할 수 있는 캐릭터 '엘리시아'를 비롯해 소환권, 재화, 성장 아이템 등 초반 성장에 힘을 실어줄 보상이 제공된다. 사전예약 이후 국내 시장에 정식 런칭할 계획이며, 표현 수위를 반영해 청소년이용불가 등급으로 선보인다. 콘텐츠 밀도를 높이는 대신 타깃층을 명확히 가져가겠다는 선택이다.

플러피덕 이정훈 대표는 "캐릭터와 이용자 간의 관계성과 몰입감을 극대화하는 데 중점을 둔 서브컬처 RPG"라며 "완성도 높은 콘텐츠와 차별화된 연출을 통해 국내 서브컬처 팬들에게 새로운 재미를 제공할 것으로 기대한다"고 전했다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com