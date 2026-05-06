오정태, 딸에게 따귀 맞았다 "우울증 걸린 아내♥에 이혼 얘기 꺼내"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 오정태가 부부싸움 중 딸의 행동으로 분위기가 단번에 반전된 순간을 전했다.

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5일 개그맨 문천식의 유튜브 채널에는 오정태와 박휘순이 출연, 현실 결혼 생활에 대해 이야기하는 영상이 담겼다.

오정태는 부부싸움에 대한 이야기가 나오자 "개그맨들은 집에서 싸우는 걸 못 견딘다. 만약에 싸우면 먼저 풀어준다. 딸들에게도 가서 웃겨준다"라고 말했다.

하지만 아내에게 가장 화가 났을 때 이혼 카드를 꺼낸 적이 있다고 밝히기도. 오정태는 "아내에게 이혼하자고 했다. 육아 스트레스가 심했을 때 꿈꾸던 결혼생활이 아니라는 생각이 들었다. 당시 아내는 약간 우울증이 있었다"라고 떠올렸다. 이어 "아내에게 이혼하자고 했더니 딸이 침대에 올라가더니 내 따귀를 때렸다. 맞는 순간 빵 터졌다. 서로 웃는데 어떻게 싸우나"라며 딸의 뜻밖의 행동으로 상황이마무리됐다고 전했다.

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한편 오정태는 2009년 8세 연하 비연예인과 결혼, 슬하에 두 딸을 뒀다. 첫째 딸은 과학고에 진학, 둘째 딸은 영재고를 준비 중인 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com