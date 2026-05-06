'전소미와 동성 키스' 김도연 "내가 먼저 제안, 진하게 여러 번 촬영했다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 아이오아이(I.O.I) 티저 속 동성 키스신이 화제를 모은 가운데, 김도연이 비하인드를 전해 눈길을 끈다.

Advertisement

6일 김도연은 팬 소통 플랫폼을 통해, 전소미와의 동성 키스신을 언급했다. 0시 공개된 타이틀곡 '갑자기' 뮤직비디오 티저 영상 속, 전소미가 김도연에게 돌연 입맞춤하는 모습이 화제를 모았기 때문.

김도연은 "처음 콘티 받았을 때 무슨 생각했어?"라는 팬의 질문을 받고, "믿을 수 없겠지만 이건 내 아이디어 였다"라고 밝혔다. "한 번에 오케이 한 거냐"라는 질문에는 "테이크 많이 감"이라며 수차례 촬영했다고 전했다.

전소미의 반응에 대해서는 "우리에게 당황은 없어. 진하게 하더라"라며 유쾌하게 전했고, "원래 레퍼런스는 되게 귀엽게 뺨을 때리는 신이었는데 뽀뽀로 바꿨어. 때리지 말고 뽀뽀를 하자"라며 다소 파격적인 설정을 제안했다고 설명했다.

Advertisement

한편 아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 3집 'I.O.I : LOOP'를 발매한다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com