빌리 "신곡 '잽', 듣자마자 우리가 잘할 수 있는 노래"

빌리 멤버 시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나(왼쪽부터). 사진제공=미스틱스토리

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빌리가 신곡 '잽'을 소개했다.

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빌리는 6일 서울 마포구 SBS프리즘타워 공개홀에서 정규 1집 '더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2' 쇼케이스를 열고 "신곡 '잽' 듣자마자 우리가 잘할 수 있는 노래라 생각했다"라고 했다.

이번 앨범 '더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2'는 빌리가 데뷔 후 처음으로 선보이는 정규 앨범이다. '외면했던 파편들', '인정하기 두려웠던 이면들', '오래도록 가둬왔던 불안들'을 더 이상 숨기지 않겠다는 메시지를 담았다.

타이틀곡 '잽'은 번쩍이는 충격을 뜻하는 단어로, 쏟아지는 가십과 반복되는 외부 노이즈를 차단하고 온전히 '지금의 나'로 돌아오는 순간을 표현한 곡이다.

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문수아는 "'잽'을 듣자마자 빌리만이 보여줄 수 있는 무대가 나올 것 같았다"며 "멤버들과 설레는 마음으로 준비했다"고 했다. 수현도 "처음 듣자마자 '빌리가 정말 잘할 수 있는 노래'라는 생각이 들었다"며 "빌리만의 퍼포먼스를 보여줄 수 있을 것 같아 기대됐다"고 거들었다.

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빌리는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 1집을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com