[SC현장]"데뷔 시절 떠올랐다"…빌리, 4년 6개월 기다린 첫 정규(종합)

빌리 멤버 시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나(왼쪽부터). 사진제공=미스틱스토리

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빌리가 데뷔 4년 6개월 만에 첫 정규 앨범으로 팬들을 만난다.

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빌리는 6일 서울 마포구 SBS프리즘타워 공개홀에서 정규 1집 '더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2' 쇼케이스를 열고, 첫 정규 앨범을 발매하는 소감을 밝혔다.

이번 앨범 '더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2'는 빌리가 데뷔 후 처음으로 선보이는 정규 앨범이다. '외면했던 파편들', '인정하기 두려웠던 이면들', '오래도록 가둬왔던 불안들'을 더 이상 숨기지 않겠다는 메시지를 담았다.

문수아는 "데뷔 후 첫 정규 앨범을 선보일 수 있어 뜻 깊다"며 "그동안의 이야기를 마무리하고 새로운 시작을 의미하는 앨범인 만큼, 다양해진 빌리의 모습과 스토리텔링을 만날 수 있을 것"이라고 말했다.

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츠키는 "준비하면서 데뷔 시절이 많이 생각났다. 그만큼 더 든든해지고 매력이 많아진 빌리의 모습을 기대해 달라"고 했고, 하람은 "독특하고 유니크한 서사의 앨범"이라며 "정규인 만큼 다양한 도전에 임했고, 마음이 지칠 때 힘이 될 수 있는 곡들로 구성했다"고 설명했다.

빌리 멤버 시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나(왼쪽부터). 사진제공=미스틱스토리

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타이틀곡 '잽'은 번쩍이는 충격을 뜻하는 단어로, 쏟아지는 가십과 반복되는 외부 노이즈를 차단하고 온전히 '지금의 나'로 돌아오는 순간을 표현한 곡이다. 문수아는 "'잽'을 듣자마자 빌리만이 보여줄 수 있는 무대가 나올 것 같았다"며 "멤버들과 설레는 마음으로 준비했다"며 곡을 소개했다. 수현도 "처음 듣자마자 '빌리가 정말 잘할 수 있는 노래'라는 생각이 들었다"고 했고, 하루나 역시 "듣자마자 '이건 빌리 노래다'라는 느낌이 왔다"며 "기존보다 더 강렬하고 색다른 퍼포먼스를 시도할 수 있을 것 같았다"고 덧붙였다.

빌리는 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 1집을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com