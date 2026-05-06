최여진, 불륜 루머 딛고 '결혼 1년만 경사'..."♥김재욱과 드라마 동반 출연"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 최여진이 남편 김재욱과 함께 골프 드라마에 동반 출연한 근황을 공개하며 화제를 모았다.
6일 최여진은 자신의 SNS를 통해 "스포츠 부부답게 골프 드라마 동반 출연"이라며 부부가 함께 드라마에 출연하게 된 사실을 직접 전했다.
그는 "영화에 이어 드라마까지 출연한 재욱이. 연기까지 잘해서 다음 작품 출연 요청까지 받다니… 팔색조 매력 남편! 함께해서 너무 즐거워!"라며 남편의 다재다능한 면모를 자랑했다.
이어 "김재욱 최여진 부부에게 통 큰 커피차를 선물해주셔서 너무 감사합니다"라며 드라마 촬영 현장에서 받은 응원에 감사 인사를 전해 훈훈함을 더했다.
한편 최여진은 지난해 6월 '돌싱' 사업가 김재욱과 결혼하며 새로운 인생을 시작했다.
결혼 이후에는 불륜설, 사이비 교주설 등 각종 루머에 휘말리기도 했으나, 최여진은 이를 모두 직접 반박했다. 그는 "우리는 남편이 이혼한 뒤 만났다. 오해 살 만한 행동은 하지 않았다"며 "그 점을 알아주셨으면 좋겠다"고 눈물로 해명한 바 있다.
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