쥬얼리 이지현, 탈퇴 20년 만에 밝힌 솔직 심경 "서인영 억대 수익 보니 돈 생각나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 팀 탈퇴 당시 속내와 돈에 대한 아쉬움을 솔직하게 밝혔다.

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6일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 (+박정아, 이지현)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 세 멤버들은 쥬얼리 활동 시절을 돌아보며 당시의 고충과 현실적인 고민들을 가감 없이 이야기했다. 이지현은 쥬얼리 탈퇴 이유에 대해 "몸이 너무 아팠다"고 고백했다. 그는 "15살 때부터 데뷔해서 방송국밖에 모르고 살았다"며 "방송 외의 세상도 살아보고 싶었고, 내가 어떤 사람인지 알고 싶었다. 솔직히 놀고도 싶었다"고 털어놨다.

이에 박정아는 "사람들의 에너지를 다 느끼는 스타일인데 너무 지쳐 있었다"며 "이제는 갈 때가 됐다고 생각했다"고 덧붙였다. 서인영도 "언니가 그만둔다고 했을 때 사실 잡을 수가 없었다"고 회상했다.

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하지만 탈퇴 후 예상치 못한 현실도 찾아왔다. 이지현은 "초반엔 너무 좋았다. 집에서 편하게 방송 보는 것도 행복했다"고 말하면서도, 이후 팀이 'One More Time'으로 큰 성공을 거두자 솔직한 속내를 드러냈다. 그는 "행사를 헬기 타고 다니는 걸 보면서 '저건 얼마일까?' 싶더라"며 "사람이니까 돈 생각이 나더라"고 털어놨다.

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이에 서인영은 "솔직히 그때 XX억 찍은 것 같은데?"라면서도 "근데 지금 하나도 없다는게 신기하다. 옷, 신발 샀지"라고 말해 두 언니들은 폭소케 했다. 이어 서인영은 "나는 따로 또 '신데렐라' 활동을 했잖아"라며 많은 수익의 비결을 덧붙였다.

한편 이지현은 4집 활동이 끝난 2006년 쥬얼리를 탈퇴했고 이 후에는 연기자와 방송인으로 변신했다.

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olzllovely@sportschosun.com