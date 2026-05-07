박혜경, 180배 오른 저작권 전부 팔았다 "리메이크로 대박났지만 아깝지 않아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 박혜경이 가지고 있는 저작권을 모두 팔았다고 밝혔다.

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6일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '목소리 잃고 연예계 떠났던 히트 가수..감동의 컴백 스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 음악 방송에 출연해 화제가 됐던 박혜경은 "'레몬트리' 때 마지막으로 한 거 같다. 10년 넘게 흐른 거 같다. 처음에 무대에 섰는데 '저 아줌마 누구야?' 하다가 노래가 시작하니까 '오~'하더라. 클라이맥스에서 환호성이 나와서 열심히 해야겠다 싶었다"고 밝혔다.

'고백', '안녕', '레몬트리' 등 여러 히트곡 제조기였던 박혜경. 박혜경은 "근데 제 노래로 아는 게 아니라 제가 얼마 전에 버스킹을 했다. 엄마와 딸이 꽤 보였다. 엄마는 제 노래인 줄 아는데 딸은 '이거 조이 노래인데?', '아이유 노래인데?', '장범준 노래인데?' 이렇게 기억하더라. 그래서 제가 그 걸 넘길 수가 없었다. '아 노래 아세요?' 하니까 안다더라. 제 노래라 하니까 깜짝 놀랐다"며 웃었다.

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아이유, 조이, 츄 등 후배 가수들의 리메이크로 박혜경의 역대 히트곡들은 전세계적으로 다시 주목 받았다. 특히 아이유가 리메이크했던 '빨간 운동화'는 저작권료가 무려 180배나 올랐다고 알려져 화제가 되기도 했다.

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하지만 박혜경은 "제가 쓴 노래들이 전세계로 인기를 끌지 않았냐. 근데 제가 힘들 때 저작권료를 팔았다"고 고백해 안타까움을 자아냈다. 박혜경은 "조이가 '안녕'이라는 노래를 리메이크했는데 전세계 26개국에서 1위를 했다더라"라고 헛웃음을 지었다. 박혜경은 "이미 제 노래가 아니다. 아이유는 180배 올랐다고 기사가 났더라. 그 회사 1등이라더라. 저는 그 회사에 아주 수년 전에 제가 팔았다 그런 사건이 더 기억난다"고 털어놨다.

그러나 박혜경은 "세월이 흘러서 나이를 먹으니까 아깝다는 생각이 1초도 안 들고 운명이구나 싶다"고 덤덤하게 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com