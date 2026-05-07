지예은, '1회 6만원' 관리받고 확 바뀐 애프터 "얼굴 반쪽돼"(비공식스케줄)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 효소 찜질 체험 후 높은 만족감을 드러냈다.

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6일 유튜브 채널 '비공식스케줄'에는 "오늘 제대로 묻히고 왔습니다. 붓기 제거 끝판왕 효소찜질 했더니 얼굴이 반쪽 되고 재능까지 발견한 하루"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지예은은 "요즘 유행하는 게 효소 찜질이지 않냐. 제가 지금 너무 피곤해서 하러 가야 할 것 같다"며 효소 찜질 체험에 나섰다.

이어 그는 "몸이 차다. 손발이 차고 배도 차갑다. 여성들은 배가 따뜻해야 하지 않냐"며 본격적인 관리에 들어갔다.

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약 15분간 효소 찜질을 받은 지예은은 "처음엔 냄새가 꼬릿했는데 너무 좋다. 나 이거 필요했다. 따뜻하고 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다.

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또 그는 "여기 비싸냐"고 물었고, 관리사는 "효소의 가치로 따지면 비싸진 않다. 1회에 6만 원"이라고 설명했다. 이에 지예은은 "너무 괜찮다"며 "여기 또 오고 싶다. 나 진짜 올 거다. 거짓말 안 한다"고 재차 만족감을 표현했다.

효소 찜질과 마사지까지 모든 관리를 마친 지예은은 "진짜 강추한다. 일주일에 한 번 오면 너무 좋을 것 같다"고 추천했다. 이를 본 제작진 역시 "얼굴이 반쪽 됐다"고 감탄해 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com