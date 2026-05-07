'악프입2', '살목지' 꺾고 흥행 1위 탈환..9일 만에 100만 돌파 성공

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[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'(데이비드 프랭클 감독)가 흥행 1위 탈환은 물론 100만 관객을 돌파하며 순항 중이다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '악마는 프라다를 입는다 2'는 6일 3만5509명의 관객을 동원하며 다시 한번 전체 박스오피스 최정상에 이름을 올렸다. 이와 함께 7일 오전 6시 48분 기준 누적 관객수 100만5641명을 기록하며 100만 관객 돌파와 함께 전체 예매율까지 1위를 차지, 개봉 2주 차에도 식지 않는 입소문을 입증했다.

영화를 본 실관람객들은 20년 만에 완벽하게 돌아온 속편에 반가움을 드러내는 한편, 작품이 담아낸 현실적인 이야기과 성장 서사, 따뜻한 메시지에 깊은 공감을 보내고 있다.

변화하는 시대 속 관객과 같은 시간의 흐름을 지나 성장해온 캐릭터들의 인간적인 면모를 섬세하게 그려낸 스토리에 호평이 이어지고 있어 장기 흥행에도 기대가 모인다.

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'악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤드리아가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린 작품이다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등이 출연하고 전편에 이어 데이빗 프랭클 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com