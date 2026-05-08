원더걸스 혜림, 걸그룹의 성교육은? "아들 시우, 결혼사진만 봐도 눈물"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 원더걸스 혜림의 결혼 이야기가 공개된다.

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11일 오후 10시 50분 방송되는 EBS1 '부모의 첫 성교육-엄마는 왜 아빠랑 결혼했어?'에서는 가족의 탄생과 관계의 의미를 새로운 시선으로 바라보는 시간을 가진다. 부모의 연애와 결혼 이야기, 가족 안에서 생기는 충돌 등을 성교육의 관점에서 살펴보면서 서로를 존중하는 관계의 의미를 짚어본다.

아이에게 가족은 가장 가까운 세상이지만 동시에 사랑과 관심을 두고 경쟁이 시작되는 공간이기도 하다. 특히 엄마를 향한 애정이 커지는 시기, 아들은 아빠를 경쟁 상대로 여기며 질투를 드러내기도 한다. 혜림의 아들 시우에게도 최고의 경쟁자는 바로 아빠라고. 시우에게 있어 태권도 선수 출신 신민철은 세상에서 가장 힘 세고 멋진 아빠지만, 엄마 앞에서는 불편한 존재다. 엄마 아빠의 결혼 사진만 봐도 서러워서 눈에 눈물이 맺힐 정도라고. 혜림은 "아빠 없을 때 엄마랑 결혼할 거야!"라며 연신 아빠를 밀어내려는 시우에 대한 고민을 털어놓는 한편 스테이크가 맺어준 인연으로 결혼까지 골인하게 된 기억을 꺼내놓는다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com