풍자, 32kg 감량 후 물오른 비주얼 자신감 "추구미 제니"

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[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 풍자가 32kg 감량 후 비주얼 자신감을 보인다.

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8일 오후 6시 30분 공개되는 웹예능 '또간집'에서는 풍자가 100회 특집을 맞아 레드카펫 드레스룩을 선보인다. 이날 풍자는 제니의 '2025 멧갈라' 패션을 오마주한다. 당시 제니는 화이트 포인트가 가미된 모던한 스타일의 오프숄더 블랙 드레스에 보터 햇을 매치, 오드리 햅번을 연상케 하는 우아한 스타일링으로 '인간 샤넬'의 면모를 뽐내 전세계의 극찬을 받은 바 있다.

풍자는 "오늘의 추구미는 제니였는데 미용실에서는 나보고 '황야의 마녀'라고 하더라"라고 너스레를 떨어 폭소를 자아낸다.

이번 100회 특집은 "주작(조작) 의심을 원천 차단하겠다"는 제작진의 의지에 따라 울릉도 가덕도 추자도 등 땅끝 외딴 섬은 물론 구독자 요청이 많았던 지방 도시 등 전국 소도시 100곳의 지명이 적힌 대형 복불복 룰렛을 통해 결정된 촬영지로 출발하기로 했다. 풍자는 오전 6시 기습 라이브 스트리밍에도 1400여명의 팬들이 들어오자 떨리는 마음으로 룰렛을 돌렸지만 촬영지가 결정되는 순간 메인PD를 찾아 추격하는 등 일촉즉발의 상황으로 폭소를 자아낸다.

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이동시간만 최소 5시간 이상 걸릴 수 있다는 촬영지가 어디일지 궁금증이 쏠리는 가운데 풍자는 현지 주민들이 두 번 이상 방문한 식당들을 추천받아 야무진 먹방을 펼친다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com