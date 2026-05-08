"내가 유일한 백신"…'군체' 악의 축 변신 구교환→맹렬히 달려두는 좀비까지 '압도적'

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[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 기존 좀비 장르의 문법을 완전히 뒤집는 강렬한 서사를 예고했다.

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'군체'가 극강의 서스펜스를 기대하게 만드는 공식 예고편을 공개해 전 세계 예비 관객들의 이목을 집중시키고 있다.

공개된 공식 예고편은 각자의 자리에서 절체절명의 사태를 헤쳐 나가고자 애쓰는 권세정(전지현), 최현석(지창욱), 공설희(신현빈), 최현희(김신록), 한규성(고수)의 모습으로 시작해 숨 막히는 긴장감을 자아낸다. 치열한 사투를 벌이고 있는 이들과는 달리, "전 이 사태를 막을 수 있는 유일한 백신입니다"라고 말하며 여유만만한 태도를 보이는 서영철(구교환)의 모습은 그가 어떤 비밀을 숨기고 있을지 호기심을 자극한다.

또한 예측 불허한 방향으로 진화하며 맹렬히 달려드는 감염자들의 모습은 "건물 옥상까지만 가면 우리 다 살 수 있는 거잖아요"라는 최현석의 대사와 대비를 이루며, 생존자들의 여정이 결코 순탄치 않을 것임을 예감케 한다.

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건물 곳곳을 점령한 감염자들 사이로 내달리는 생존자들의 모습이 긴박함을 배가하는 가운데, 생존자들의 리더인 권세정과 감염사태의 장본인인 서영철이 마주한 모습은 이들 사이에 펼쳐질 치열한 대립과 강렬한 서스펜스를 암시한다.

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이처럼, '군체'는 감염사태의 한가운데에 있는 여섯 인물들이 그려내는 예측 불가한 이야기뿐만 아니라 스피드, 스케일, 서스펜스까지 빈틈없이 담아내며 2026년 가장 강렬한 엔터테이닝 무비로 전 세계 관객들을 사로잡을 전망이다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com