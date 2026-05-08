빅뱅 대성, '모종의 거래' 폭로..."예능 거부해 음악 방송 한 곳만 나간 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 멤버 대성이 과거 빅뱅이 음악 방송 한 곳에만 출연했던 이유를 솔직하게 털어놨다. I.O.I(아이오아이) 멤버들 역시 짧았던 활동 기간과 방송 활동의 고충을 고백하며 공감대를 형성했다.

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8일 유튜브 채널 '집대성'에는 '얘들아 컴백이 하고 싶어?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 I.O.I 멤버 전소미, 최유정, 김소혜가 출연해 데뷔 10주년 컴백과 함께 과거 활동 비하인드를 전했다.

대성은 I.O.I가 첫 아시아 투어를 앞둔 사실을 언급하며 "그 당시에 그렇게 미친 듯이 바빴는데도 공연을 못 했다"며 "남의 밥상만 배불리 먹여준 거다"라고 말했다. 이에 전소미는 "저희에겐 한이다"라고 털어놨고, 최유정 역시 "우리가 다 차려놨는데 우리 때는 음악 방송도 다 못 나갔다"고 토로했다. 김소혜도 "맞다. 음악 방송 다 못 나갔다"고 거들었다.

특히 전소미는 당시 활동 고충을 떠올리며 "정말 하기 싫었던 프로그램이 있었다. 그런데 음악 방송을 위해 해야 했다"며 "폐가 체험이었다. 너무 무서웠다. 그때 16살이었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이를 들은 대성은 과거 가요계 분위기에 대해 솔직하게 언급했다. 그는 "옛날에는 그런 문화가 있었다. 모종의 거래 같은 거다. 상부상조 느낌으로 예능을 나가면 음악 방송도 나갈 수 있는 시스템이었다"고 설명했다.

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이어 "빅뱅은 그런 걸 안 해서 한 방송만 나간 거다"라며 "저희는 예능을 되게 싫어했기 때문에 안 하면 안 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 오는 8월 월드투어에 나서며 전 세계 팬들과 만난다.

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olzllovely@sportschosun.com