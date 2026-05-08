전현무 "'MC 톱3' 유재석·신동엽·나…김성주는 저 밑"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 대한민국 MC 톱3로 유재석, 신동엽 그리고 자신을 꼽으며 남다른 자신감을 드러냈다.

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이 과정에서 김성주를 언급하며 농담 섞인 서열 정리까지 해 웃음을 안겼다.

8일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 30회에서는 경상북도 김천으로 먹트립을 떠난 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 홍지윤-솔지와 특별한 '대창 구이'를 즐기는 모습이 공개됐다.

이날 전현무는 홍지윤에게 여성 트로트 가수 순위를 매겨달라고 요청했다.

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홍지윤이 난감해하며 말을 아끼자, 곽튜브는 "형님은 MC 중 몇 위라고 생각하시냐. 먼저 보여달라"며 질문을 돌렸다.

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이에 전현무는 "전 MZ니까 당당히 톱3는 된다"고 답하며 "유재석, 신동엽, 나"라고 자신 있게 말했다.

이어 그는 "순위라는 게 '누가 더 잘한다' 이런 의미가 아니라 지금 하는 프로그램 수나 활동량을 보면 느낌이 있지 않냐"고 설명했다.

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특히 전현무는 "김성주 형은 생방 진행 대한민국 1위다. 그런데 나는 버라이어티도 하고 다양하게 하지 않냐"고 덧붙였다.

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곽튜브가 "그래서 김성주 형이 밑이라는 거냐"고 몰아가자, 전현무는 "저 밑에 있지"라고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

다만 전현무는 곧바로 "이렇게 얘기한다고 성주 형이 화내시겠냐. 장난이지"라고 급히 수습하며 너스레를 떨었다.

narusi@sportschosun.com