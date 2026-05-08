"왜 승리 축하 안 해줘?" 멕시코 여론 폭발, 손흥민 원정 대참사→유니폼 교환 거부 '억까'..."갈 길만 갔다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]멕시코 언론이 손흥민의 행동을 지적했다. 다만 문제가 된다고 보기는 어려운 상황이다.

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멕시코의 TUDN은 7일(한국시각) '손흥민은 폴로 브리세뇨에게 인사를 건넸지만, 유니폼 교환은 하지 않았다'고 보도했다.

LAFC는 7일 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 톨루카와 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 4강 2차전에서 0대4로 패배했다. LA FC는 1차전 2대1 승리라는 유리한 입장을 지키지 못하고, 합산 스코어 2대5로 결승에 오르지 못했다.

로이터연합뉴스

준비 과정은 철저했다. 이번 경기를 앞두고 열린 샌디에이고와의 리그 경기에서 손흥민을 선발 제외하는 결단을 내렸다. 체력 여파를 극복하기 위한 로테이션이었다. 손흥민은 후반 교체 출전으로 1도움을 기록하며 팀의 무승부에 일조했다. 정보도 수집했다. 도스 산토스 감독은 "구단 관계자가 도움을 줬다. 숙소, 경기장 이동 방법 등 물류와 고지대에 대한 많은 정보를 제공했다. 샌디에이고 LA 갤럭시 구단과도 연락했다. 많은 조사를 했다"고 밝혔다.

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하지만 실망적인 경기였다. 고지대 여파를 전혀 극복하지 못했다. 후반 3분 페널티킥 득점을 시작으로, 4골을 몰아친 톨루카의 기세에 속수무책으로 무너졌다. 라이언 포르테우스의 퇴장으로 수적 열세에 놓인 LAFC는 손흥민을 영입한 이후 처음으로 4골차 패배를 기록하며 대회를 마감했다.

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이런 상황에서 손흥민을 향한 억지 비판까지 등장했다. TUDN은 '경기 종료 휘슬이 울리면 선수들이 서로 인사를 나누고 축하하며 유니폼을 교환하는 것이 관례이지만, 이번에는 그런 모습이 보이지 않았다'며 '브리세뇨가 손흥민 에게 다가가는 모습 이 보이지만 , 단순히 악수만 할 뿐 아무런 교류도 없었다. 이후 다른 톨루카 선수가 다가와 LAFC 선수에게 인사를 건네고 , 손흥민은 계속해서 자신의 길을 갔다'고 했다.

다만 손흥민이 무조건 상대 승리의 축하하며, 유니폼 교환까지 해줘야 하는 의무는 없다. 더욱이 아쉬운 패배 후에는 이런 반응을 보이기도 쉽지 않은 것이 현실이다. 해당 선수조차 이른 부분에 대해서는 전혀 언급하지 않았다.

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한편 마크 도스 산토스 감독은 상대 감독인 안토니오 모하메드의 지나친 승리 세리머니를 지적하기도 했다. 그는 "우리가 졌을 때, 상대 팀이 춤을 추고 승리 세리머니를 펼치며 격렬하게 축하하는 모습을 봤어요. 우리는 그게 너무 과하다고 생각했다"고 의견을 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com