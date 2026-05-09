야노시호 "시父 떠난후 추성훈 완전히 달라져, 사랑이도 2년간 트라우마"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 추성의 아내이자 모델 야노시호가 뼈아픈 가정사를 고백했다.

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8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 탕을 주제로 한 메뉴 대결 결과가 공개됐다. 산지직송 문길동 문정희, 국민 외국인 며느리 야노시호, 병아리 편셰프 김용빈이 각자 필살 탕 메뉴를 선보인 가운데 우승 및 출시 영광은 돌아가신 할머니의 레시피를 업그레이드한 김용빈의 '대창닭볶음탕'에게 돌아갔다. 김용빈이 첫 도전에 우승을 차지, 파란을 일으킨 것.

이날 김용빈은 절친 추혁진과 함께 모교인 대구 수성중학교를 찾았다. 두 사람은 그곳에서 김용빈의 생활기록부를 떼 봤다. 가장 먼저 눈길을 끈 것은 16세 시절 긴 머리를 휘날리던 김용빈의 반짝이는 비주얼. 이어 다소 충격적(?)인 성적에 김용빈이 황급히 "이건 보면 안 될 것 같다"라고 말리기도. 또 김용빈이 학창시절 경찰서에 갔는데, 그 이유가 봉사활동이었음이 밝혀져 웃음을 줬다.

이어 김용빈은 고깃집 아들인 추혁진이 가져온 싱싱한 대창을 이용해 '대창닭볶음탕'을 만들었다. 돌아가신 할머니가 김용빈을 위해 만들어 주시던 닭볶음탕 레시피를 활용한 메뉴로 카레가루와 볶은 콩가루가 이 요리의 킥이었다. 절친 추혁진도 인정한 꿀맛에 김용빈은 "내가 한 음식 중 제일 맛있는 것 같다"라며 1등 의욕을 활활 불태웠다.

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그런가 하면 야노시호는 남대문시장을 찾았다. 남대문시장도 순식간에 런웨이로 만들어 버릴 정도로 압도적인 야노시호의 톱 모델 포스가 시선을 강탈했다. 또 많은 상인들과 한국, 일본인 관광객들이 야노시호를 알아봐 '역시 국민 외국인 며느리'라는 감탄을 유발했다. 이와 함께 야노시호가 남편 추성훈을 위해 "정력에 좋은(?)" 홍삼 선물을 구입해 웃음을 자아냈다.

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또 야노시호는 이날 2023년 4월 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠난 시아버지를 회상했다. 야노시호는 "사랑이가 무너지듯 울었다. 2년 정도 트라우마가 이어졌다"라며 "추성훈에게도 큰 충격이었다. 아버님이 돌아가시고 사람이 모든 방향에서 바뀌었다"라고 시아버지 죽음 이후 가족에게 생긴 변화에 대해 털어놨다. 남편 추성훈의 "항상 고맙다"라는 진심 고백에는 눈물을 보이기도. 이외에도 추성훈과 김재중이 함께 깜짝 등장, '편스토랑'에 함께 출연할 것을 예고해 궁금증을 높였다.

이번 대결부터는 메뉴평가단이 그 자리에서 어떤 편셰프의 메뉴를 선택했는지 바로 공개됐다. 1라운드에서 야노시호의 캐슈너트삼계탕과 김용빈의 대창닭볶음탕이 붙었는데, 승자는 김용빈이었다. 2라운드에서는 야노시호를 꺾은 김용빈의 대창닭볶음탕과 문정희의 들깨닭곰탕이 대결을 펼쳤다. 우승은 병아리 편셰프 김용빈의 대창닭볶음탕이 차지했다.

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김용빈은 "믿기지 않는다"라며 "평생 할머니가 해 주신 음식을 받아먹기만 했는데 제가 만들어서 우승을 했다. 그 마음을 알아주셔서 감사하다. 제 인생의 모든 것이 할머니 덕인 것 같다"라고 우승 소감을 밝혔다. 첫 도전부터 우승을 거머쥐며 '편스토랑'의 새로운 다크호스로 떠오른 김용빈이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.

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'편스토랑' 우승 메뉴 김용빈의 대창닭볶음탕은 아워홈 온라인몰에서 간편식으로 출시되며, 전국의 아워홈 급식장에서 급식 메뉴로도 만날 수 있다. KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com