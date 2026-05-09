한가인, '45세 애둘맘' 교복핏이 이정도..위화감 없는 여고생 비주얼(SNL8)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한가인이 'SNL 코리아' 시즌 8에 뜬다

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오늘 9일(토) 저녁 8시, 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 8은 일곱 번째 호스트 한가인과 함께 상상을 초월하는 '금기 파괴' 웃음 퍼레이드를 펼친다.

시즌 8 공개 이후 7주 연속 인기작 1위, 비드라마 화제성 1위를 독식하며 승승장구 중인 'SNL 코리아'는 이번 주, 20년 넘게 '청순의 성역'에 머물렀던 한가인을 소환해 코미디 판을 흔든다. 예능을 통해 친근함을 쌓아온 그녀가 이번엔 "반드시 웃기겠다"라는 일념 하나로 신비주의를 완전히 박살 냈다는 후문이다.

공개된 스틸 속 한가인은 대표작 '말죽거리 잔혹사'의 한 장면을 떠올리게 만드는 무결점 교복 비주얼부터 크루들의 시선을 단숨에 사로잡을 우아한 자태까지, 전성기를 그대로 옮겨놓은 듯한 미모를 뽐낸다. 이와 대비되는 상상을 초월한 코믹 변신까지 선보이며 극과 극 매력을 폭발시킬 예정이다. 특히 예상을 뛰어넘는 한가인의 거침없는 즉흥 연기에 신동엽마저도 눈을 질끈 감았다는 후문이 전해져 기대감을 더욱 끌어올린다.

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또한 시즌 8 화제의 코너 '스마일 클리닉'에는 새로운 인물이 등장해 코디 팀과 간호 팀의 분열을 예고한다. 이수지 실장의 심기를 제대로 건드린 '기 센' 인물의 정체는 누가 될지 궁금증이 쏠린다. 여기에 간판 코너 '위켄드 업데이트'에서는 안영미 앵커를 쥐락펴락하는 인턴 및 젠지 기자들의 핑퐁 입담과, 공개와 동시에 뜨거운 호응을 얻은 코너 'MUSMA 편집샵'의 직원들이 등장해 쉴 틈 없는 웃음 폭격을 퍼부을 예정이다.

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'코미디 자유부인'으로 완벽 변신한 한가인의 역대급 활약이 담긴 'SNL 코리아' 시즌 8 7화는 오늘 9일(토) 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 현장 방청 응모는 쿠팡플레이 앱 내 '쿠플클럽'을 통해 가능하다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com