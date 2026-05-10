이지훈♥아야네, '무염육아' 소신 밝히다 '짬뽕 젓가락' 역풍..해명에도 싸늘한 민심

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 이지훈의 아내 아야네가 '무염 육아' 논란에 거듭 해명했지만, 과거 딸에게 짬뽕 소스를 맛보게 했던 영상이 재조명되면서 오히려 역풍을 맞고 있다.

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지난 2월 부부가 운영 중인 유튜브 채널에서 아야네는 이지훈과 볶음짬뽕 밀키트를 조리해 먹던 중 딸 루희 양이 관심을 보이자 젓가락 끝에 묻은 짬뽕 소스를 맛보게 하는 영상이 재소환됐다.

이에 어린이집에서 먹은 비타민 사탕에는 민감하게 반응하면서 정작 집에서는 자극적인 음식을 접하게 한 점이 앞뒤가 맞지 않는다는 지적이 이어졌다.

앞서 아야네는 최근 SNS에 딸의 가방에서 발견한 사탕 껍질과 함께 "아직 단맛을 잘 몰랐기 때문에 먹으면 안 되는 것이라고 계속 설득해 왔다. 그런데 이제는 먹을 수 있다는 사실을 알게 돼 버렸다"라고 토로했다.

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이는 '무염 육아' 논란으로 번졌고, 일부 네티즌들은 어린이집을 공개적으로 문제 삼은 것 아니냐며 "이럴 거면 집에서만 키워라"라며 비판의 목소리를 냈다.

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논란이 커지자 아야네는 "어린이집에 불만을 가지고 올렸다기보다는 원래 어린이집에서 식단에 있는 간식이나 식사 말고 과자 같은 걸 주는지 몰랐다. 그런 것도 포함해서 그냥 충격이었던 것"이라며 "전혀 선생님이나 누구에게 뭐라 하는 거 아니다. 그냥 루희가 사탕 먹은 그 사실 자체가 충격적"이라고 해명했다.

이어 아야네는 "원래 WHO에서는 24개월 미만 아이에게 무염을 권장한다. 우리 집에서 최대한 지켜주려고 노력하는 게 그렇게 웃긴 일인가. 무염 얘기 그만해도 될 것 같다. 아이 밥 간하고 안 하고 그렇게 큰일은 아니지 않느냐. 다 엄마의 선택"이라고 설명하기도 했다.

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또한 일본에서 익숙했던 간식 문화와 한국 어린이집 문화의 차이를 언급하며 "'충격'이라는 표현 역시 심각한 의미가 아니라 단순히 놀랐다는 뜻이었다. 한국 어린이집이 잘못했다는 의미는 전혀 아니었다"고 강조했다.

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하지만 해명 이후에도 논란이 수그러들지 않자, 아야네는 10일 어린이집 측과 직접 나눈 대화 내용을 공개하며 다시 한번 사과했다.

아야네는 "비타민 사탕은 아이들이 보채거나 할 때 가끔 주는 경우가 있었고, 그거에 대해 미리 말씀 못 드려서 오해가 생긴 것 같다고 하셨다"고 전했다.

그는 "처음부터 지적하려 올린 것이 아니었고, 어린이집에서 사탕 받게 될 상황이 있는지를 몰랐기에 그것에 놀란 거지 전혀 주시기에 대해 나쁘게 생각하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "우리 아이만 특별히 하나하나 모두 관리해 주실 필요가 없고 지금까지도 그런 부분을 한 적도 없었고 앞으로도 그러실 필요가 전혀 없고 상황이 이렇게 되어 죄송하고 또 죄송하다고 말씀드렸다"며 거듭 고개를 숙였다.

anjee85@sportschosun.com