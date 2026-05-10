"너무 더러워!" 배유람 집 상태 충격...서장훈 질색 "장가 못 간다" (미우새)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 배유람이 심각하게 더러운 집 상태로 모두를 경악케 했다.

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10일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 배유람의 집에 절친 서인국 이시언이 방문했다.

이날 배유람의 집에 이시언, 서인국이 찾아왔다. 아직 엉망진창인 집이지만 조금은 정돈되어보이는 모습.

배유람은 "이제 곧 이사갈 거다"라며 청소를 돕겠다는 이시언에 손을 내저었다. 이시언은 "남자 혼자 살기 딱 좋다"면서도 "유람이 집에 오니까 막 축축 처진다"라고 한탄했다.

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배유람의 집은 먼지도 가득했다. 이시언은 "테이블 다리에 먼지가 이게 뭐냐. 좀 닦아야지. 이거 봐라. 때가 노란색이다"라며 질색했다.

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너저분한 냉장고에는 곳곳에 찌든 때가 가득했다. 서장훈은 "저래서 장가 갈 수 있겠냐"라며 고개를 저었다.

정체불명의 반찬통도 여럿. 오래되어 이미 상해버린 반찬들에 엄마들도 한숨을 쉬었다. 배유람의 엄마는 "저거 보면 어떤 여자가 오겠냐"라고 걱정했다.

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할 말을 잃게 만드는 냉장고. 배유람은 "일회용 그런 게 많아서 그렇다"라며 민망해 했다.

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이시언은 "총각들은 다 이렇게 산다. 내가 예전에 더럽게 살았지 않냐. 사람들이 많이 욕했다"라며 '나 혼자 산다' 시절의 자취방을 회상했다. 서인국은 "나도 더럽게 살았었다. 나는 옷을 좋아하니까 옷을 막 허물처럼 벗었었다"라며 이시언과 배유람에 공감했다.

이시언은 "그때는 내가 왜 욕 먹어야 하지? 했는데 막상 오니까 욕이 나온다. 들어와보니까 다들 이런 기분이었구나"라고 절레절레 했다.

shyun@sportschosun.com