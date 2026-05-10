'서지승♥' 이시언, 예비 아빠되더니 '확 바뀐 삶'..."모든 술자리 포기" (미우새)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시언이 결혼하고 '확 바뀐 삶'을 고백했다.

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10일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '찐친' 이시언 서인국 배유람 태원석 강미나가 모였다.

이날 태원석은 "내가 진짜 결혼을 하고 싶다 느낀 게 시언이형 집에 놀러가서 형수랑 시언이 형이랑 술을 한 잔 했다. 셋이서 한 잔 하다가 TV를 틀고 젝스키스 춤을 추는 거다. 뜬금 없이. 그래서 그걸 말렸더니 형수가 '왜 냅둬~ 귀엽잖아~' 하더라. 짝짜꿍이 너무 잘 맞는 거다"라 했다.

이시언과 서지승은 서로가 가장 재밌는 환상의 짝꿍이라고. 이시언은 "그래서 난 결혼하고 밖에서 술을 잘 안마신다. 밖에 나가질 않는다. 친구들과 술자리는 포기를 했다"라 고백했다.

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곧 아기를 만날 예비아빠 이시언은 "아들이다. 한 달 뒤면 아들이 태어날 거다"라며 6월 초가 출산 예정이라고 밝혔다.

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이시언은 만삭인 아내를 위해 드라마 회식자리도 고사하고 집으로 들어갔다고.

이시언은 "요즘 많이 힘들어 한다. 배가 많이불러가지고. 몸이 많이 무거워졌다"며 아내의 입덧에 대해서는 "진짜 심했다"라고 했다.

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서지승은 심한 입덧으로 인해 겨울에 수박을 찾기도 했다다. 이시언은 "요즘은 사실 마트에 가면 한겨울에도 수박이 있다. 근데 '혹시라도 없으면 어떻게 하지?' 하는 걱정이 있었다"라 고백했다.

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배유람은 "저번에 이시언이 부모님 가게를 온다는 거다. '아내가 홍어가 먹고 싶다하더라'라는 거다. 직접 부모님 가게에 와서 픽업을 해갔다"라고 끄덕였다.

태원석은 "정말이다. 이시언이 너무 가정적으로 바뀌었고 다른 사람이 됐다. 그래서 사람이 결혼을 해야 한다고 생각한다"라 했다.

shyun@sportschosun.com