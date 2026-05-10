김연아, 18년간 관리하느라 못 먹는 라면에 한...♥고우림 "배불러도 라면 꼭 먹어" ('냉부해')

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[스포츠조선 정안지 기자] 고우림이 자신이 아내 김연아를 야식의 세계로 입문시켰다면서 "라면을 못 먹는 게 한이 됐다더라"고 밝혔다.

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10일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부')에서는 김연아♥고우림 부부의 냉장고가 처음 공개됐다.

이날 고우림은 "냉장고 공개는 처음이다. 아내는 '안에 든 게 별로 없다'면서 부끄러워하더라"라면서 "평소 배달 음식 많이 시켜 먹는데, 합법적으로 시켜 먹고있겠다더라"고 말해 웃음을 안겼다.

이후 냉장고를 공개, MC들은 바로 배달의 흔적을 발견했다. 고우림은 "내가 연아 씨를 야식의 세계로 입문시켰다. 선수 시절에는 마음 편하게 먹지 못하니까 야식 개념을 잘 몰랐다"라면서 "나는 먹는 걸 좋아한다. 아내가 박사님이고 부른다. 야식 조합을 잘 한다. 쩝쩝 박사로 통하고 있다"라며 웃었다.

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그러면서 고우림은 "아내가 라면을 좋아한다. 선수 시절 때 라면을 못 먹는 게 한이 됐다더라. 지금도 라면을 끓이면 배가 불러도 라면을 먹더라. 짜장라면을 좋아한다"라고 밝혔다.

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또한 '편스토랑'에 출연해 우승할 정도로 요리의 실력자인 고우림은 이탈리안부터 한식까지 다양한 장르를 넘나들며 직접 만든 요리 사진을 공개했다. 이 과정에서 고우림표 김연아 생일상도 공개돼 눈길을 끌었다.

이때 김연아의 요리 실력도 공개됐다. 고우림이 김연아가 한 요리의 사진을 공개한 것. 고우림은 "김치볶음밥을 기게 막히게 한다. 몽골리안 비프도 맛있었다"라며 아내를 자랑하며 행복한 미소를 지었다.

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anjee85@sportschosun.com