전지현, '아몬드 6알' 먹는 홍진경도 놀란 소식좌..."진짜 안 먹더라" ('소라와 진경')

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[스포츠조선 정안지 기자] 모델 홍진경이 배우 전지현의 소식좌 면모에 놀랐다.

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10일 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 해외 에이전시와의 온라인 영어 면접을 준비하는 이소라와 홍진경의 모습이 그려졌다.

이날 홍진경은 자신의 집에 온 이소라를 위해 한우 샤부샤부와 우삼겹 마라 채소볶음을 준비했다.

홍진경은 "레시피 배우고 처음 해봤다"라면서 긴장했지만, 이소라는 "딱 내 스타일이다"라면서 감탄했다.

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안도한 홍진경은 "나 사실 엄청 배고팠다"라면서 그제야 음식 맛을 봤다. 이어 그는 "아침에 닭가슴살 먹고 운동하고 와서 완전히 배고픈 시간이다"라면서 파리 패션위크 20일 앞두고 식단 관리 중임을 밝혔다.

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홍진경은 "언니 와서 이렇게 먹으니까 좋다"면서 "언니 안 왔으면 아몬드 6알, 호두만 먹었을 거다"라며 평소 극도로 적게 먹는 식습관을 공개했다. 이어 그는 "칼로리 높은 걸 먹고 나면 맛있지만 먹을 때도 기분이 안 좋고 먹고 나선 기분이 더 나쁘다. 그냥 안 먹는 게 낫다"라고 털어놨다.

그러면서 절친 최화정과의 식사 일화도 전했다. 홍진경은 "진짜 못된 게 화정 언니를 만나면 엄청 시킨다. 언니가 '오늘을 먹을 거냐'면서 엄청 신나 한다"라면서 "정작 시켜놓고 나는 언니 먹는 걸 보면서 대리만족한다"라고 털어놨다.

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이어 홍진경은 "저번에 화정 언니가 나랑 전지현이랑 셋이 밥을 먹었다. 전지현도 안 먹더라. 진짜 안 먹더라. 진짜 화정 언니 혼자 다 먹었다"라면서 소식좌들에 당한 최화정 일화를 전혀 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com