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빅뱅 태양, 子 운동회서 달리기 1등 "안재욱과 대결..거의 마지막에 들어와" ('살롱드립')

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빅뱅 태양, 子 운동회서 달리기 1등 "안재욱과 대결..거의 마지막에 들어와" ('살롱드립')

[스포츠조선 조윤선 기자] 빅뱅 태양이 안재욱과 함께한 학부모 운동회 뒷이야기를 공개했다.

12일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '에라 모르겠다! 뱅첼라 비하인드, 신곡 비하인드, 밈 비하인드 전격 공개 | EP. 139 태양 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장도연은 "'미우새'에 안재욱이 나와서 운동회 이야기한 걸 봤다"며 운을 뗐다. 이에 태양은 "진짜 깜짝 놀랐다"며 "그런데 선배님의 기억과 내 기억이 좀 다른 거 같다. 내 기억에는 2등이 아니셨던 걸로 기억한다"고 조심스럽게 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 안재욱은 둘째가 다니는 유치원 운동회에서 태양이 1등, 자신이 2등을 했다고 밝힌 바 있다.

빅뱅 태양, 子 운동회서 달리기 1등 "안재욱과 대결..거의 마지막에 들어와" ('살롱드립')

태양은 당시 상황에 대해 "운동회에 갔는데 (아빠들) 달리기하는데 같은 라인에 안재욱 선배님이 계셨다. 그래서 인사를 드렸다"고 회상했다.

이어 "그런데 옆에 계신 분들 보니까 내가 무조건 1등할 것 같았다. 그래서 내가 어디까지 조절을 해야하나 싶었다. 안 그러면 너무 죄송할 것 같았다"고 털어놨다.

또 "장애물도 넘고 한 바퀴 구르고 하는데 내가 스무스하게 다 됐다. 그래서 들어왔는데 나는 70% 정도 썼다"며 "너무 빠르게 들어와서 뒤를 보니까 내 기억에 안재욱 선배님이 구르고 넘어져서 막 힘들어하고 거의 마지막에 들어온 거로 기억한다"고 전했다.

이를 들은 장도연은 "기억은 서로 다를 수 있다. 기억은 기억일 뿐"이라며 웃음으로 마무리했다.

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