'300평 대저택' 브라이언 "집 넓어 러닝 필요 無, 핸드폰 못 찾기도"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 브라이언이 집이 너무 넓어 러닝의 필요성을 못 느낀다고 밝혔다.

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12일 메이크업 아티스트 레오제이의 유튜브 채널에는 브라이언이 출연한 영상이 공개됐다.

브라이언은 러닝을 하냐는 레오제이의 질문에 "러닝은 일주일에 1~2번 정도 한다. 자주 안 한다"라고 말했다. 이어 "러닝을 안 하는 이유가 있다. 우리 집이 지하를 포함해 3층이다. 자연스레 천국의 계단을 타게 되는 셈"이라고 말했다. 브라이언은 경기 평택에 위치한 300평 대저택에 거주 중이다.

레오제이는 "부럽다"라고 반응했고 브라이언은 "부러울 거 없다. 아침에 스케줄 하러 나갈 때 핸드폰이 어디에 있는지 모를 때가 있다"라고 말했다. 레오제이는 다시금 "집이 80억이다. 부자다"라며 부러운 눈빛으로 브라이언을 바라봤고, 브라이언은 "그건 슈퍼주니어 애들이 만든 말이다. 처음 투자한 돈은 그게 아니었다"라고 해명했다.

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레오제이는 "대출 얼마나 꼈냐"라며 현실적인 질문을 던졌고 브라이언은 "여기 이런 방송 아니지 않나"라며 말을 아껴 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com