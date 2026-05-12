김종국, 일본서 쇼핑 폭주..母 선물 1년치 쓸어 담았다 "아까워서 못쓰신다길래" ('상남자')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 일본 여행 중 아내와 어머니를 위한 선물 쇼핑에 나서 훈훈함을 자아냈다.

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12일 방송된 SBS Plus '상남자의 여행법 in 규슈'에서는 일본 가고시마 최대 번화가 텐몬칸에서 폭풍 쇼핑하는 김종국의 모습이 공개됐다.

이날 김종국은 추성훈과 함께 상점가 커피숍을 찾았다. 커피를 주문한 뒤 컵을 구경하던 그는 "일본에서만 살 수 있는 건데 이런 건 사주긴 해야 할 것 같다"며 선물 고르기에 나섰다.

이에 추성훈과 제작진이 관심을 보이자 김종국은 "집에 그냥 놓으려고 하는 거다"라며 쑥스러워했다. 또한 PD가 "상남자는 사랑꾼"이라고 하자 "뭐가 사랑꾼이냐"며 민망해하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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신중한 고민 끝에 머그잔 두 개를 구매한 김종국은 이어 어머니를 위한 수면 안대를 사러 갔다. 여행 첫날부터 "한국 가기 전에 꼭 사야 된다"며 어머니 선물을 찾던 그는 수면 안대를 발견하자마자 장바구니에 쓸어 담았다.

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김종국은 "어머니가 이게 있으면 잘 주무신다"며 "너무 좋은데 아까워서 못 쓰시더라. 그래도 일본이 좀 싸니까 왔을 때 사야 한다"고 말했다. 장바구니에 가득 쌓인 수면 안대를 본 추성훈은 "1년은 쓰겠다"며 깜짝 놀랐다.