채정안, ‘민폐남’ 조지에 입덕했다 “생각 제일 많이 해”(‘돌싱N모솔’)

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[스포츠조선 조민정 기자] '돌싱N모솔' MC 채정안이 '민폐남' 조지에게 입덕 부정기를 느끼며 제대로 빠진 모습을 보였다.

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12일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'에서는 출연진들의 관계가 급속도로 가까워지는 모습이 공개됐다. 특히 밀폐된 공간에서 손을 맞잡는 장면까지 나오며 묘한 기류가 형성됐다.

이날 가장 눈길을 끈 건 조지의 행동이었다. 조지는 저녁 자리에서 낙화유수가 노래를 부르기 시작하자 흥을 참지 못하고 직접 노래를 가로채 부른 것. 갑작스러운 행동에 출연진들은 당황했지만 조지는 아랑곳하지 않고 분위기에 푹 빠진 모습을 보였다.

이를 VCR로 지켜보던 넉살과 김풍은 "우리는 저런 스타일 형이 자리에 있으면 좋아한다"고 반응했다. 그러자 채정안은 "두 분은 저런 타입 좋아하시는군요"라며 웃었다.

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넉살은 곧바로 "그래도 1화 때 (조지) 생각 많이 난다고 하지 않았냐"고 몰아갔고 채정안은 "생각이 나기는 했다"고 인정했다. 이어 김풍이 "그게 바로 빠지신 거죠"라고 했다. 이에 채정안은 고개를 끄덕이며 "생각을 제일 많이 하긴 했다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 조지는 1988년생으로 하며 한약재를 생산·포장하는 가족 회사에서 가업 승계를 준비 중이라고 밝힌 바 있다. 또 "20대 중반부터 30대 초반까지 해외에서 공부했다"며 갑자기 영어를 쓰거나 영국 이야기를 꺼내는 등 독특한 매력으로 존재감을 드러내고 있다.

한편 '돌싱N모솔'은 돌싱 여성들과 모태솔로 남성들이 '연애기숙학교'에 입학해 짝을 찾아가는 연애 예능이다. 매주 화요일 오후 10시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com