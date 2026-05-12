“여친 두고 축구하러” 맹꽁이 황당 이별에 카멜리아 “망가뜨리고 싶다”(‘돌싱N모솔’)

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[스포츠조선 조민정 기자] '돌싱N모솔' 맹꽁이가 황당한 이별 이유를 고백한 가운데 지켜보던 카멜리아가 뜻밖의 호감을 드러내며 묘한 분위기를 만들었다.

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12일 방송된 MBC에브리원 '돌싱N모솔'에서는 맹꽁이가 카멜리아, 서울쥐와 함께 2대1 데이트를 진행하는 모습이 그려졌다. 비교적 편안한 분위기 속에서 대화가 이어지는 도중 맹꽁이의 연애 경험이 공개되며 시선이 집중됐다.

맹꽁이는 과거 직접 고백해 약 2주간 교제한 경험이 있다고 밝혔다. 하지만 짧은 연애가 끝난 이유에 대해 "여자친구와 약속이 있었는데 그걸 까먹고 축구를 하러 갔다"고 털어놔 현장을 당황하게 만들었다. 예상 밖의 이별 사유에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.

다소 서툰 연애 경험과 달리 맹꽁이의 태도는 오히려 호감을 불러일으켰다. 그는 욕설을 하지 않고 타인을 험담하지 않는다고 밝히며 기본적인 예의를 중시하는 모습을 보였다.

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이 모습을 지켜본 카멜리아는 "망가뜨리고 싶다"는 돌발 발언으로 분위기를 뒤흔들었다. 이어 맹꽁이를 "새하얀 도화지 같다"고 표현하며 조금만 다듬어지면 좋은 배우자가 될 것 같다는 생각을 전했다.

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맹꽁이는 자신의 부족함을 인정하며 "사람 관계를 배우고 싶다"고 밝혔고 카멜리아와 서울쥐는 연애에 대한 조언을 건네며 도와주겠다는 뜻을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com