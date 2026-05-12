신재영, 유명 제빵사 류재은 사위였다.."파주서 대형 베이커리 운영"

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[스포츠조선 이게은기자] 전 야구선수 신재영의 처가가 파주에서 대형 베이커리를 운영 중인 사실이 공개돼 눈길을 끌었다.

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12일 유튜브 채널 '스톡킹'에는 '30-30부터 패셔니스타, 주식 고수, 현장 복귀까지 빵형의 모든 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김구라는 신재영이 킨텍스 쪽에 월세로 거주 중이라고 하자 "거긴 일산에서 집값이 괜찮은 동네다. 근데 애들 학군 때문도 아니고, 왜 무리하게 월세로 사나?"라고 물었다. 신재영은 "저와 아내가 이동하기 편한 곳으로 정했고 제가 전에 살기도 했다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 김구라가 월세는 최소 300만 원에 달할 것 같다고 하자, 신재영은 "200만원 이하"라고 해명하기도.

그런가 하면 김구라는 신재영의 처가가 파주에서 대형 베이커리를 운영한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 신재영은 "장인 어른이 운영 하신다. 아내는 회계 일을 맡았다"라고 말했고 김구라는 "조만간 거기 눌러 앉겠네"라며 농을 던졌다. 이때 신재영의 장인의 사진이 공개됐는데, 류재은베이커리를 운영 중인 유명 CEO 류재은으로 밝혀져 관심을 집중시켰다.

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joyjoy90@sportschosun.com