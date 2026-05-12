고소영, 명품으로 꽉 찬 옷방 공개..샤넬 레어템에 버킨백만 10개 "반성 중"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고소영이 명품 컬렉션으로 가득한 옷방을 공개했다.

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12일 고소영의 유튜브 채널에는 '데뷔 35년 만에 처음으로 공개하는 인간 샤넬 고소영 옷방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고소영은 30년 넘게 모아온 옷과 명품백으로 채워진 옷방을 소개했다. 엄마와 이모에게 물려받은 빈티지 샤넬백까지 고스란히 보관 중인 그는 '딸에게 물려줄 거냐'는 질문에 "일부는 팔고 일부는 줄 거다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

또 샤넬의 레어템 기내용 세트와 연말 선물로 받은 가방까지 공개해 눈길을 끌었다. 옷방 곳곳에 놓인 샤넬백을 본 제작진은 "샤넬이 굴러다닌다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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이어 고소영은 인생 처음으로 산 에르메스 버킨백도 공개했다. 그는 "그때는 그렇게까지 너무 구하기 어렵거나 그러지는 않았다. 지금은 가방을 사기 위해 필요 없는 물건도 사야 해서 그게 싫어서 한동안 (에르메스에) 안 갔다"고 말했다.

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이를 들은 제작진이 "버킨백을 총 몇 개 샀냐. 열 개 넘냐"고 묻자, 고소영은 "넘는다. 솔직해야 되니까"라며 민망한 듯 웃었다.

옷방을 공개를 마친 고소영은 "민낯을 보여준 느낌이다. 이렇게 물건이 많은 거에 대해서 반성도 하고 있다"며 "그래도 진짜 물건을 되게 아끼고 나름대로 다 관리해 놓은 거다"라고 밝혔다.