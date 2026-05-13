"여화장실서 배성재 카드 발견" 김다영, 3년 비밀연애 딱 걸린 '결정적 실수'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배성재, 김다영 부부가 3년 비밀 연애를 들킨 이유가 공개됐다.

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12일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 배성재, 김다영 부부의 결혼 1주년 맞이 특별한 신혼 일상이 공개됐다.

배성재, 김다영 부부는 3년 비밀연애 끝에 결혼했다. 그런데 두 사람은 '배성재의 텐' 담당 작가에게 비밀연애를 틀켰었다고.

배성재는 "연애 초반에 뭐를 좀 사달라고 아내한테 카드를 줬었다. 그 카드를 핸드폰 뒤에 넣고 다녀었는데, 그걸 여자 화장실에 두고 온거다"라고 말문을 열었다.

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이에 작가는 "다른 직원이 김다영의 핸드폰을 발견했는데, 핸드폰에 배성재 카드가 있으니까, 우리 라디오 팀한테 전달한 거다"라고 회상했다.

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이어 "내가 다음날 오빠(배성재)한테 연락했지. 모르는 척하다가 '그래서 김다영 아나운서랑 사귀어요?' 물었다"라고 솔직히 털어놨다. 이에 배성재는 "웬만하면 둘러댈 수 있는데, 이건 '잡혔다' 싶더라. 연애한 지 1년도 안 됐을 때였는데"라고 고백했다.

특히 작가는 "김다영 아나운서 SNS에 들어가 봤더니 거울 셀카가 엄청나게 많더라. 그 카드가 언제부터 있었는지를 내가 관찰했다. 그런데 꽤 오랫동안 그 카드가 꽂혀 있더라"라고 말해 모두를 놀라게했다.

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김다영은 입을 틀어막고는 "충격적이다"라며 놀라워했고, 배성재는 "주변에 있으면 안 되는 인물"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com