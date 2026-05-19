[청룡랭킹] 5월의 여왕 자리에 도전하는 수지, 팬덤이 결집한다

출처=수지 인스타그램

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배우 수지가 청룡랭킹 왕좌를 향한 본격적인 시동을 걸었다.

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청룡랭킹 5월 여자 배우부문 막바지 투표가 한창인 19일 현재 선두는 37.79%의 득표율을 기록하고 있는 박은빈이다.

박은빈이 초반부터 레이스를 이끌고 있지만 정수빈과 수지의 팬덤이 결집하기 시작하며 투표가 치열해질 전망이다.

수지는 현재 3위를 달리고 있다. 현재 득표율은 12.27%를 기록 중이지만 수지의 저력은 지금부터가 진짜다.

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국내외를 아우르는 압도적인 팬덤을 보유한 만큼, 팬들의 화력이 집중되기 시작하면 순식간에 선두를 탈환하고 정상에 올라설 가능성이 매우 높다.

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다른 후보들도 탄탄한 팬덤을 자랑하며 터이틀에 도전하고 있지만 수지 팬덤의 움직임이 보이자 긴장감이 감돌고 있다.

수지가 타이틀에 도전하는 5월 청룡랭킹 투표는 24일 자정까지 진행된다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.