"쓰레기 남편과 산다"더니...'17세 연하♥' 이창훈 아내, 과천서 의외의 행복 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이창훈의 아내 김미정 씨가 직접 남편의 근황을 전했다.

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김 씨는 최근 자신의 SNS 계정을 통해 "현재 과천에서 아주 아주 행복하게 잘 지내고 있다"고 밝혔다.

김 씨의 인증은 한 누리꾼이 올린 부부의 인증 사진 게시글 때문이었다. 게시글을 올린 글쓴이는 "동네에서 너무 예쁜 언니를 봤는데 알고 보니 배우 가족이었다"고 말했다.

해당 글이 화제가 되자 김 씨는 직접 댓글을 달았다. 그는자신을 "그날 뵈었던 당사자"라며 "남편 이창훈은 60세, 저는 미스코리아 출신이지만 배우는 아니다"라고 직접 댓글을 남겼다.

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그러면서 "예전에 떠돌던 이상한 배우 이야기는 우리 부부 얘기가 아니다"라며 선을 그은 뒤 "과천에서 아주 행복하게 지내고 있다"고 덧붙였다.

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또 남편 이창훈의 봉사활동 근황도 함께 공개했다.

김씨는 "남편이 가끔 사랑의 밥차 봉사를 하고 있다"며 "과천에 밥차가 오는 길에 저희 제품도 함께 기부했다"고 설명했다.

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실제로 공개된 사진 속 이창훈은 앞치마를 착용한 채 봉사 현장에서 시민들과 인사를 나누고 있다.

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앞서 이창훈 부부는 지난해 '속풀이쇼 동치미'에 동반 출연해 화제를 모았다. 당시 김씨는 집안 곳곳에 쌓인 옷과 냉장고 상태 등을 공개하며 "남편이 아니라 진짜 쓰레기와 사는 느낌"이라고 말해 큰 반향을 일으켰다.

한편 1966년생인 이창훈은 2008년 17세 연하 김미정 씨와 결혼, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com