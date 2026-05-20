'군체' 김신록 "지창욱과 남매 호흡, 정서적인 연결성 중요하다고 생각해"

영화 '군체'의 언론 시사회 및 기자간담회가 20일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 김신록이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.20

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김신록이 영화 '군체'를 통해 지창욱과 남매 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

Advertisement

김신록은 20일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '군체' 언론·배급 시사회에서 "영화에서 지창욱과의 정서적인 연결성이 중요하다고 생각을 해서 직관적으로 보여주고 싶었다"고 했다.

21일 개봉하는 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로, 영화 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

'군체'는 개봉을 앞두고 제79회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝 섹션에 공식 초청되며 전 세계 영화인들의 뜨거운 주목을 받았다. 김신록은 "칸에서 영화를 사랑하는 전 세계인들의 열렬한 영화에 대한 경의와 존중을 느낄 수 있었다. 저에게 꿈만 같았던 시간이었다. '군체' 팀과 함께 칸에 갈 수 있어서 행복했다"며 "우리 영화에 대한 찬사이기도 하지만, 영화 자체에 대한 찬사 같아서, 빨리 한국 관객 분들과 만나고 싶단 생각이 들었다"고 소감을 전했다.

Advertisement

절체절명의 위기 속 긴장감을 더하는 최현희 역을 맡은 김신록은 "영화에 등장하는 모든 사람들은 고유의 조건을 가지고 있고, 생존의 취약점을 가지고 있다"며 "저는 현석의 누나이기도 하고, IT업계 종사자이자 장애인이다. 동생과의 정서적인 연결성이 중요하다고 생각을 해서 직관적으로 보여주고 싶었다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com