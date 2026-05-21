황보라, 시父 김용건 '팔순 잔치' 전격 공개…시험관 끝 얻은 귀한 손주 안고 '활짝'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 시아버지이자 연예계 대선배인 배우 김용건의 팔순을 맞아 온 가족이 함께한 감동적인 잔치 현장을 살짝 공개했다.

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황보라는 21일 자신의 개인 인스타그램 계정을 통해 "아부지 생신 축하드려요"라는 다정한 글과 함께 시아버지 김용건의 팔순 잔치 인증 사진들을 게재했다.

공개된 사진 속에는 황보라가 시험관 시술이라는 힘겨운 여정 끝에 품에 안은 금쪽같은 아들을 데리고 시아버지 김용건과 환한 미소를 지으며 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

손주를 바라보는 김용건의 눈빛에는 내리사랑이 가득 묻어났다.

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또 다른 사진에는 가족들이 김용건을 위해 특별히 제작한 대형 현수막이 시선을 사로잡았다.

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현수막에는 '아버지 팔순을 진심으로 축하드립니다. 여든 해 아버지의 시간에 깊이 감사드립니다'라는 가슴 뭉클한 문구가 적혀 있어, 김용건을 향한 자녀들과 며느리의 깊은 존경심과 효심을 엿볼 수 있게 했다.

한편 황보라는 지난 2022년 김용건의 아들이자 배우 하정우의 친동생인 워크하우스컴퍼니 김영훈 대표와 10년 열애 끝에 백년가약을 맺었다.

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이후 시험관 시술 노력을 이어온 끝에 마침내 값진 아들을 출산해 연예계 안팎의 뜨거운 축하를 받았다.

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narusi@sportschosun.com