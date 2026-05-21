김대호, 서울 주택만 두 채인데..한강뷰 아파트 이사설에 진땀 "다 살아봐야" ('홈즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호가 뜻밖의 아파트 이사 의혹에 진땀을 흘렸다.

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21일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 '주택 파' 김대호와 '아파트 파' 조나단, '중립 파'인 트로트 가수 박지현이 함께 임장에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 조나단은 "주택도 좋긴 한데 그래도 나는 무조건 아파트다. 주택 사는 사람들을 리스펙트하지만 애쓴다고 보는 쪽이다. 낭만 지키느라 애쓴다"며 확고한 아파트 선호 입장을 드러냈다.

반면 박지현은 "주택에서도 살았고, 아파트에서도 살아봤다. 장단점에 대해서는 중립"이라며 "솔직히 서울에서 사생활 보장되는 마당이 조금이라도 있는 적정한 가격의 집이라면 주택으로 가고 싶다"고 말했다.

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'홈즈' MC들 가운데 유일하게 주택에 거주 중인 김대호는 "(주택) 만족도가 굉장히 높다"고 자신 있게 밝혔다. 하지만 김숙은 "다음 집으로 아파트 알아보고 있다는 이야기가 있더라"며 정곡을 찔렀고, 당황한 김대호는 말을 잇지 못했다.

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또 주우재는 "다음 세입자를 계속 찾고 있지 않냐"며 "이런 이미지로 쭉 있다가 갑자기 어느날 나타났는데 한강뷰 아파트 매입하는 거 아니냐"며 몰아갔다.

이에 김대호는 "요즘 아파트가 주택처럼 나오는 아파트가 꽤 있다"고 해명했지만, MC들은 "아파트네"라며 야유를 보냈다. 결국 김대호는 "다 살아봐야 한다"고 황급히 수습했다.

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한편 김대호는 박지현이 프라이빗한 주택을 찾는다고 하자 "우리 집이다. 우리 집이 안 보인다"며 "한번 살아볼래?"라고 제안했다. 그러나 박지현은 "거기보다는 좋은 데 살고 싶다"며 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다.