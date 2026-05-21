한혜진, 60kg 찍고 다이어트 돌입하더니...달라진 얼굴 "체지방 2kg 빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 모델 한혜진이 다이어트 중인 근황과 함께 달라진 턱선을 공개했다.

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21일 한혜진의 유튜브 채널에는 '김지유랑 찬성이네 가서 뒹굴어봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한혜진은 "오랜만에 체육관에 간다. 주짓수 도복은 처음 입어본다"고 말했다. 이어 "오늘 내가 다니는 킥복싱 체육관에서 주짓수를 배울 거다. 그런데 (정)찬성이도 나온다고 한다. 안 왔으면 좋겠다"고 털어놨다.

그러면서 "찬성이가 운동을 가르쳐주면 너무 힘들다. 취미반인데 선수처럼 가르쳐서 미쳐버릴 거 같다. 그래서 찬성이 있을 때는 절대 가지 않는다"고 덧붙였다.

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제작진은 최근 몸무게 60kg을 찍은 뒤 체중 감량에 나선 한혜진에게 "요즘 다이어트 해야 되지 않냐"고 물었다. 이에 한혜진은 "다이어트 하고 있다. 많이 빠졌다"며 "체지방 5kg 빼는 게 목표인데 2kg 뺐고 3kg 남았다"고 답했다.

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이어 "지금 보면 얼굴이 빠진 거 같지 않냐. 좀 다르지 않냐"며 몇 주 만에 한층 갸름해진 턱선을 자랑했다.

앞서 한혜진은 지난 13일 공개한 영상에서도 다이어트 중인 근황을 전한 바 있다. 그는 "요즘 테니스를 시작했다. 테니스장까지 걸어서 6km다. 왕복 12km를 걷고, 한 시간 동안 서서 테니스 친다. 총 3시간"이라며 "땀, 지방 다 빠졌다. 독소가 쫙 배출됐다"라고 말했다.

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또 "협찬 의상 입으려면 살 빼야 한다"며 "스타일리스트가 옷 갖고 왔는데 옷 안 맞으면 스트레스받는다"라고 털어놨다.