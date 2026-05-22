강소라, '40세' 소속사 오빠 안재현에 독설…"왜 이렇게 아저씨 같아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강소라가 '소속사 오빠' 안재현의 첫 일본 팬미팅을 앞두고 '특급 코칭'에 나섰다.

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22일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '안재현 일본 팬미팅 D-1, 긴장 백배 재현 오빠를 위한 긴급 점검!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 일본 팬미팅을 하루 앞둔 안재현과 강소라가 함께 긴급 점검에 나서는 모습이 담겼다. 안재현은 "일본 팬미팅은 처음이라 엄청 떨린다"고 긴장감을 드러냈고, 강소라는 팬 입장에서 현실적인 조언을 아끼지 않았다.

강소라는 안재현이 팬미팅을 위해 빼곡하게 준비한 대본을 보고 감탄했다. 그는 "이건 나달나달을 떠나서 무슨 유적을 보는 것 같다"며 "숨 호흡 하나하나 끊는 거랑 바이브레이션 넣는 거랑 입모양 하나하나 강약 넣는 거"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 강소라는 안재현의 과거 팬미팅 영상을 직접 찾아봤다며 팬서비스 자세까지 세세하게 코칭했다. 그는 안재현이 하트를 보내는 장면을 따라 하더니 "왜 이렇게 아저씨 같냐"고 돌직구를 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 강소라는 "그 당시에는 이런 하트가 존재하지 않았어요?"라고 놀리듯 말한 뒤 "이게 너무 흐르멍덩하다. 다소 성의 없어 보일 수 있다"고 분석했다. 그러면서 "쑥스러운 걸 버리고, 약간 재롱잔치 나간 느낌으로 최선을 다해야 한다"며 직접 손동작과 표정까지 시범을 보였다.

안재현은 민망한 듯 웃음을 터뜨렸지만, 강소라는 멈추지 않았다. 그는 "귀여움의 최대치를 출력해보라"며 일본어 애교 멘트까지 추천했고, 안재현은 결국 쑥스러워하면서도 하트 포즈와 애교를 따라 해 폭소를 안겼다.

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팬들과의 소통 방식에 대한 이야기도 이어졌다. 강소라는 "조용한 장소에서는 쪽지로 팬심을 전하는 게 좋을 것 같다"며 "그런 거 받으면 연애하는 느낌의 설렘이 있다"고 말했고, 안재현 역시 공감하는 모습을 보였다.

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이어 챌린지 연습까지 함께한 두 사람은 현실 남매 같은 티키타카로 분위기를 끌어올렸다. 강소라는 "팬들 눈에 오빠는 베이비다"라며 자신감을 불어넣었고, 안재현은 "500명 앞에서 해야 되는 거잖아"라며 끝까지 긴장을 감추지 못했다.

한편 안재현은 1987년 생으로 40살이다.

olzllovely@sportschosun.com