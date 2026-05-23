‘입국 논란 23년째’ 유승준, 또 도마 위..정부 “병역면탈은 매국행위”

연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 유승준(미국명 스티브 승준 유)을 둘러싼 입국 논란이 다시 주목받고 있다. 법무부가 병역 기피 목적의 국적 이탈자에 대한 입국 제한 근거를 명확히 하는 방향으로 제도 정비에 나서면서다.

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차용호 출입국·외국인정책본부장은 지난 22일 열린 법무부 월간 업무회의에서 "스티브 유 사례처럼 사회적 물의를 일으킨 병역 면탈자에 대해 입국을 제한할 수 있도록 출입국관리법상 근거를 구체화하겠다"고 밝혔다. 이어 "출입국관리법 시행규칙에 입국 금지 대상 조항을 신설해 병역 면탈자를 포함하도록 할 계획"이라고 설명했다.

현재 출입국관리법은 '법무부 장관이 입국이 적절하지 않다고 판단하는 사람'에 대해 입국을 금지할 수 있도록 규정하고 있지만, 구체적인 대상 기준은 명시돼 있지 않다. 법무부는 이번 개정을 통해 병역 기피 목적의 국적 이탈자를 명문화하겠다는 방침이다.

이날 회의에서 정성호 법무부 장관은 "병역 의무를 이행하지 않은 채 국적을 포기하고 다시 한국에 들어와 개인적 이익을 얻으려는 행위는 바람직하지 않다"며 강도 높은 비판을 내놨다.

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유승준은 1997년 데뷔 후 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았지만, 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란의 중심에 섰다. 이후 정부는 그의 입국을 제한했고, 유승준은 재외동포(F-4) 비자 발급을 요구하며 법적 대응을 이어왔다.

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대법원은 2020년과 2023년 두 차례 유승준 측의 손을 들어줬지만, 정부는 해당 판결이 비자 발급 거부 과정의 절차적 문제를 지적한 것일 뿐 비자 발급 자체를 명령한 것은 아니라는 입장을 유지하고 있다.

현재 유승준은 세 번째 행정소송을 진행 중이다. 지난해 8월 1심에서 승소했으며, 오는 7월 항소심이 열릴 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com