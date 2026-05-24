“무슨 아기가 저렇게 커?” 김민희·홍상수, 유아차에 팔다리 삐죽..빅 베이비 깜짝 포착

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 홍상수 감독과 김민희의 근황이 공개됐다.

Advertisement

23일 엑스포츠뉴스 보도에 따르면 홍상수 감독과 김민희는 최근 경기 하남시 미사 일대에서 함께 있는 모습이 포착됐다.

공개된 영상 속 홍상수 감독은 편안한 복장에 선글라스를 착용한 채 직접 유아차를 끌며 이동했고, 주변을 살피며 여유롭게 산책하는 모습이었다.

김민희는 모자를 눌러쓴 수수한 차림으로 일정한 거리를 두고 뒤따라 걸었다.

Advertisement

특히 아기의 길쭉길쭉한 팔다리를 본 누리꾼들은 "아기가 많이 컸다", "체구가 크다" 등의 반응을 보였다.

지난 4월 온라인 커뮤니티 사진

Advertisement

두 사람은 지난 2015년 영화 '지금은 맞고 그때는 틀리다'를 통해 감독과 배우로 처음 호흡을 맞춘 뒤 연인 관계로 발전했다. 이후 2017년 영화 밤의 해변에서 혼자 기자간담회에서 직접 관계를 인정하며 공개 행보를 이어왔다.

이후 홍상수 감독과 김민희는 대부분의 작품을 함께 작업해왔다. 특히 김민희는 박찬욱 감독의 영화 '아가씨' 이후 홍상수 감독 작품에만 참여하며 협업을 지속하고 있다. 최근 개봉한 영화 '그녀가 돌아온 날'에서는 홍상수 감독이 연출과 각본, 제작 전반을 맡았고 김민희는 제작실장으로 이름을 올렸다.

Advertisement

또한 두 사람은 지난해 4월 혼외자를 얻은 것으로 알려졌다. 홍상수 감독은 과거 아내를 상대로 이혼 조정 및 소송을 제기했으나 받아들여지지 않았고, 항소를 포기하면서 현재 법적 혼인 관계를 유지 중이다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com